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Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Ведомости

Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщила ее семья, пишет The Irish Times. 

«С большой печалью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и попросили уединения в это очень трудное время», – говорится в заявлении семьи певицы.

Известная дублинская исполнительница выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была признана мировым хитом в 1990 г. по версии Billboard Music Awards.

В этом году О'Коннор получила награду за классический ирландский альбом на RTÉ Choice Music Awards.

Певица родилась в пригороде Дублина 8 декабря 1966 г. Она была замужем четыре раза. Один из браков длился всего 16 дней. У певицы четверо детей: дочь и три сына. Одного из сыновей уже нет в живых. Осенью 2017 г. певица сменила имя на Магду Давитт. В октябре 2018 г. она объявила о принятии ислама.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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