Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщила ее семья, пишет The Irish Times.
«С большой печалью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и попросили уединения в это очень трудное время», – говорится в заявлении семьи певицы.
Известная дублинская исполнительница выпустила 10 студийных альбомов, а ее песня Nothing Compares 2 U была признана мировым хитом в 1990 г. по версии Billboard Music Awards.
В этом году О'Коннор получила награду за классический ирландский альбом на RTÉ Choice Music Awards.
Певица родилась в пригороде Дублина 8 декабря 1966 г. Она была замужем четыре раза. Один из браков длился всего 16 дней. У певицы четверо детей: дочь и три сына. Одного из сыновей уже нет в живых. Осенью 2017 г. певица сменила имя на Магду Давитт. В октябре 2018 г. она объявила о принятии ислама.