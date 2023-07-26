Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Певица родилась в пригороде Дублина 8 декабря 1966 г. Она была замужем четыре раза. Один из браков длился всего 16 дней. У певицы четверо детей: дочь и три сына. Одного из сыновей уже нет в живых. Осенью 2017 г. певица сменила имя на Магду Давитт. В октябре 2018 г. она объявила о принятии ислама.