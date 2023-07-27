Умерла актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева

Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 г. В 1960 г. она окончила студию при Ленинградском Театре юного зрителя. К этому моменту Дробышева уже в течение двух лет работала в ТЮЗе. Начиная с 1962 г. она регулярно играла в постановках театра Моссовета. В частности, она сыграла роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легенова. Она также сыграла несколько ролей в кино, в том числе в фильмах «Два капитана» (1955 г.) и «Чистое небо» (1961 г.), где она исполнила главную роль.