Газета
Общество

Умерла актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева

Ведомости

Народная артистка РСФСР, актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что 27 июля 2023 г. скончалась народная артистка России Нина Ивановна Дробышева», – сказано в сообщении. 

Представитель театра в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. О дате прощания в театре сообщат дополнительно.

Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 г. В 1960 г. она окончила студию при Ленинградском Театре юного зрителя. К этому моменту Дробышева уже в течение двух лет работала в ТЮЗе. Начиная с 1962 г. она регулярно играла в постановках театра Моссовета. В частности, она сыграла роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легенова. Она также сыграла несколько ролей в кино, в том числе в фильмах «Два капитана» (1955 г.) и «Чистое небо» (1961 г.), где она исполнила главную роль.

В 1973 г. Дробышева была признана заслуженной артисткой РСФСР, в 1985 г. – народной. В 2010 г. она была награждена орденом Почета.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных