Умерла актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева
Народная артистка РСФСР, актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что 27 июля 2023 г. скончалась народная артистка России Нина Ивановна Дробышева», – сказано в сообщении.
Представитель театра в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. О дате прощания в театре сообщат дополнительно.
Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 г. В 1960 г. она окончила студию при Ленинградском Театре юного зрителя. К этому моменту Дробышева уже в течение двух лет работала в ТЮЗе. Начиная с 1962 г. она регулярно играла в постановках театра Моссовета. В частности, она сыграла роль Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легенова. Она также сыграла несколько ролей в кино, в том числе в фильмах «Два капитана» (1955 г.) и «Чистое небо» (1961 г.), где она исполнила главную роль.
В 1973 г. Дробышева была признана заслуженной артисткой РСФСР, в 1985 г. – народной. В 2010 г. она была награждена орденом Почета.