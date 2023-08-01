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Соратников Тесака приговорили к срокам от 8 до 15 лет колонии

Ведомости

Сергиево-Посадский городской суд приговорил соратников националиста Максима Марцинкевича (Тесака) к лишению свободы от 8 до 15 лет за убийства по мотивам межнациональной розни. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. 

Их признали виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотиву национальной ненависти и вражды). 

Семен Токмаков получил 13 лет колонии, с учетом вынесенного ранее приговора окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы. Андрей Кайль приговорен к 15 годам колонии. Алексей Гудилин и Павел Хрулев получили по 13 лет лишения свободы, Максим Хотулев – 10 лет, а Александр Лысенков – 8 лет.

В Генпрокуратуре уточнили, что дело в отношении Тесака было прекращено 13 февраля 2023 г. в связи с его смертью.

Ранее коллегия присяжных установила, что осенью 2003 г. в деревне Батюшково Смоленской области Марцинкевич и его соратники совершили убийство двух мужчин. В декабре того же года они расправились еще с двумя мужчинами в деревне Варавино Московской области.

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Как утверждало следствие, незадолго до смерти Марцинкевич, находившийся в СИЗО Челябинска, признался в ряде убийств. Благодаря его показаниям эти дела были расследованы.

Тесак был основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В 2014 г. Марцинкевича признали виновным в разжигании национальной и религиозной розни и приговорили к пяти годам колонии, в 2018 г. он получил еще 10 лет лишения свободы за нападение на людей. 

В сентябре 2020 г. тело националиста нашли в одиночной камере СИЗО Челябинска. По версии следствия, Тесак покончил с собой, оставив несколько предсмертных записок. В частности, в одной из них он отрицает признательные показания в совершении убийств и утверждает, что оговорил других лиц.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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