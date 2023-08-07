«Миссис Россия – 2023» стала Жанна Специальная из Геленджика

6 июля в Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. Наталья Оскар получила свой титул с правом выбора участия в любом международном конкурсе. Алиса Голубева, в свою очередь, сможет представить Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023».