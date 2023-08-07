«Миссис Россия – 2023» стала Жанна Специальная из Геленджика
Победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия – 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная. Она получила главный приз конкурса – поездку на Мальту. Финальное шоу прошло в Москве, сообщил ТАСС.
Жанна Специальная родилась в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023». По информации организаторов конкурса, у Жанны четыре высших образования, она директор департамента продаж в IT-компании, воспитывает 3-летнюю дочь.
Титул «Миссис Россия Globe 2023» достался москвичке Анне Груниной. В апреле 2023 г. она была признана Первой вице-миссис Москвы. 38-летняя мама двоих детей представит Россию в марте 2024 г. на конкурсе красоты Mrs. Globe 2024 на острове Хайнань в Китае.
«Миссис Россия Классик 2023» – победительницей в категории 40+ – стала 43-летняя Наталья Милосердова из Санкт-Петербурга. Она закончила три университета, руководит представительством российского фармацевтического холдинга в Санкт-Петербурге, воспитывает 4-летнюю дочь.
В финал конкурса вышли 33 участницы. Самой молодой из них стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, самой взрослой – 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода. В состав жюри вошли народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, «Миссис Россия – 2022» Нина Банная и другие. Ведущими стали актер Оскар Кучера и победительница конкурса «Миссис Россия – 2020» Дарья Иванова.
6 июля в Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. Наталья Оскар получила свой титул с правом выбора участия в любом международном конкурсе. Алиса Голубева, в свою очередь, сможет представить Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023».