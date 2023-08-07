Газета
Общество

«Миссис Россия – 2023» стала Жанна Специальная из Геленджика

Ведомости

Победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия – 2023» стала 32-летняя Жанна Специальная. Она получила главный приз конкурса – поездку на Мальту. Финальное шоу прошло в Москве, сообщил ТАСС.

Жанна Специальная родилась в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023». По информации организаторов конкурса, у Жанны четыре высших образования, она директор департамента продаж в IT-компании, воспитывает 3-летнюю дочь.

Титул «Миссис Россия Globe 2023» достался москвичке Анне Груниной. В апреле 2023 г. она была признана Первой вице-миссис Москвы. 38-летняя мама двоих детей представит Россию в марте 2024 г. на конкурсе красоты Mrs. Globe 2024 на острове Хайнань в Китае.

Ранее по теме: Жительница Дальнего Востока получила титул «Миссис Россия – 2023»

«Миссис Россия Классик 2023» – победительницей в категории 40+ – стала 43-летняя Наталья Милосердова из Санкт-Петербурга. Она закончила три университета, руководит представительством российского фармацевтического холдинга в Санкт-Петербурге, воспитывает 4-летнюю дочь.

В финал конкурса вышли 33 участницы. Самой молодой из них стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, самой взрослой – 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода. В состав жюри вошли народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, «Миссис Россия – 2022» Нина Банная и другие. Ведущими стали актер Оскар Кучера и победительница конкурса «Миссис Россия – 2020» Дарья Иванова.

6 июля в Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. Наталья Оскар получила свой титул с правом выбора участия в любом международном конкурсе. Алиса Голубева, в свою очередь, сможет представить Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных