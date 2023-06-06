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Жительница Дальнего Востока получила титул «Миссис Россия – 2023»

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В Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска, передает ТАСС.

Как объявил ведущий конкурса Валентин Форостяный, Наталья Оскар получила свой титул с правом выбора участия в любом международном конкурсе. Алиса Голубева, в свою очередь, сможет представить Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023».

В этом году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов. Отмечается, что самой старшей из них – 62 года.

«Миссис Россия мира» – это национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World («Миссис мира»), который проходит с 1984 г. Конкурс традиционно проходит в Соединенных Штатах.

Финал «Миссис Россия мира – 2023» прошел накануне, 5 июня, в «Известия Hall». В прошлом году титул «Миссис Россия мира – 2022» завоевала Татьяна Пашинина из Нижнего Новгорода. Титул «Миссис Россия – 2022» получила владелица международного гостиничного бизнеса Нина Банная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных