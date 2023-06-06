Жительница Дальнего Востока получила титул «Миссис Россия – 2023»
В Москве состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023». Титул «Миссис Россия – 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, а титул «Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска, передает ТАСС.
Как объявил ведущий конкурса Валентин Форостяный, Наталья Оскар получила свой титул с правом выбора участия в любом международном конкурсе. Алиса Голубева, в свою очередь, сможет представить Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023».
В этом году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов. Отмечается, что самой старшей из них – 62 года.
«Миссис Россия мира» – это национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World («Миссис мира»), который проходит с 1984 г. Конкурс традиционно проходит в Соединенных Штатах.