Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Якутии
Грузовой самолет Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии повредил шасси, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«8 августа 2023 г. при посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту «Красноярск-Мирный-Магадан», произошел разрыв пневматика правой стойки шасси», – сказано в сообщении.
На борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал. По факту произошедшего Якутская транспортная прокуратура начала проверку.
В мае в Красноярском крае самолет Boeing 737-800 совершил аварийную посадку из-за проблем со стойкой шасси. На борту было 73 пассажира. Никто не пострадал. В связи с инцидентом следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.