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Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Якутии

Ведомости

Грузовой самолет Ан-24 при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии повредил шасси, в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«8 августа 2023 г. при посадке воздушного судна Ан-24, выполнявшего грузовой рейс по маршруту «Красноярск-Мирный-Магадан», произошел разрыв пневматика правой стойки шасси», – сказано в сообщении.

На борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал. По факту произошедшего Якутская транспортная прокуратура начала проверку.

В мае в Красноярском крае самолет Boeing 737-800 совершил аварийную посадку из-за проблем со стойкой шасси. На борту было 73 пассажира. Никто не пострадал. В связи с инцидентом следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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