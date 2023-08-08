Самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту Якутии

В мае в Красноярском крае самолет Boeing 737-800 совершил аварийную посадку из-за проблем со стойкой шасси. На борту было 73 пассажира. Никто не пострадал. В связи с инцидентом следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ.