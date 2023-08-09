Более 93 000 семей получили маткапитал в новых регионах

О том, что материнский капитал будет распространяться на жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в феврале объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Претендовать на выплату могут родители детей, родившихся после 2007 г., когда в стране была запущена программа. Размер этой выплаты после индексации с 1 февраля 2023 г. составляет 587 000 руб. на первого ребенка и 775 600 руб. – на второго.