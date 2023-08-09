Более 93 000 семей получили маткапитал в новых регионах
Сертификат на получение материнского капитала оформили уже свыше 93 000 семей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте Социального фонда России.
Из них непосредственно на территориях новых регионов сертификаты получили по 14 500 семей в ДНР и ЛНР, 8300 семей в Запорожской области и 3300 – в Херсонской. Более 52 400 семей обратились за получением сертификата за пределами своих регионов.
О том, что материнский капитал будет распространяться на жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в феврале объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Претендовать на выплату могут родители детей, родившихся после 2007 г., когда в стране была запущена программа. Размер этой выплаты после индексации с 1 февраля 2023 г. составляет 587 000 руб. на первого ребенка и 775 600 руб. – на второго.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.