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Общество

Более 93 000 семей получили маткапитал в новых регионах

Ведомости

Сертификат на получение материнского капитала оформили уже свыше 93 000 семей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте Социального фонда России.

Из них непосредственно на территориях новых регионов сертификаты получили по 14 500 семей в ДНР и ЛНР, 8300 семей в Запорожской области и 3300 – в Херсонской. Более 52 400 семей обратились за получением сертификата за пределами своих регионов.

О том, что материнский капитал будет распространяться на жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в феврале объявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Претендовать на выплату могут родители детей, родившихся после 2007 г., когда в стране была запущена программа. Размер этой выплаты после индексации с 1 февраля 2023 г. составляет 587 000 руб. на первого ребенка и 775 600 руб. – на второго.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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