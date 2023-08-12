В Приморском крае прорвало дамбу, которая сдерживала паводок
В Уссурийске прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка, сообщили «РИА Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе города.
«И вот сейчас только она вылетела», — сказали в диспетчерской службе.
По данным на 11 августа, в Уссурийском городском округе с начала дня выпало 117 миллиметров осадков. Месячная норма для региона составляет 120-130 миллиметров, уточнили агентству в пресс-службе Примгидромета.
Накануне в регионе ввели режим ЧС местного уровня из-за паводков. Режим ЧС также действует в Черниговском округе, Надеждинском и Спасском районах, Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске.
В Хорольском районе Приморского края, где также введен местный режим ЧС из-за паводков, из трубы сточных вод извлекли тела двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.