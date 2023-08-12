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Общество

В Приморском крае прорвало дамбу, которая сдерживала паводок

Ведомости

В Уссурийске прорвало дамбу, которую построили для сдерживания паводка, сообщили «РИА Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе города.

«И вот сейчас только она вылетела», — сказали в диспетчерской службе.

По данным на 11 августа, в Уссурийском городском округе с начала дня выпало 117 миллиметров осадков. Месячная норма для региона составляет 120-130 миллиметров, уточнили агентству в пресс-службе Примгидромета.

Накануне в регионе ввели режим ЧС местного уровня из-за паводков. Режим ЧС также действует в Черниговском округе, Надеждинском и Спасском районах, Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске.

В Хорольском районе Приморского края, где также введен местный режим ЧС из-за паводков, из трубы сточных вод извлекли тела двоих детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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