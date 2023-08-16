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Маск: Цукерберг отказался от поединка в Колизее

Ведомости

Главный исполнительный директор корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг отказался от поединка в Колизее. Об этом сообщил владелец X (ранее Twitter) Илон Маск.

«Италия любезно предложила Колизей. Цук (Марк Цукерберг. – “Ведомости”) отказался. <...> Существует ли место, где он будет драться?» – написал Маск. 

По словам владельца X, в качестве альтернативы он предложил руководителю Meta провести поединок в «безопасном месте» – у него дома. На это Цукерберг ответил, что находится в путешествии. 

Ранее Цукерберг заявил в Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что «Илон несерьезен» и призвал «двигаться дальше». По словам руководителя Meta, он предложил Маску дату для поединка, но тот не подтвердил ее, сославшись на то, что ему необходима операция. 

Ранее по теме: Маск заявил, что его бой с Цукербергом будет транслироваться в X

О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Маск вызвал Цукерберга на поединок после запуска соцсети Threads, которая стала аналогом X. Руководитель Meta согласился на бой и предложил провести его 26 августа. 12 августа Маск сообщил, что поединок пройдет в «эпичной локации» на фоне древнего Рима.

Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол ранее заявил, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.

Оба бизнесмена выкладывали фотографии с тренировок в рамках подготовки к поединку. Известно, что Цукерберга тренировали действующие чемпионы UFC новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски. Маск публиковал фотографии с трехкратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по бразильскому джиу-джитсу Джоном Данахером и блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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