Маск: Цукерберг отказался от поединка в Колизее

Ранее Цукерберг заявил в Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что «Илон несерьезен» и призвал «двигаться дальше». По словам руководителя Meta, он предложил Маску дату для поединка, но тот не подтвердил ее, сославшись на то, что ему необходима операция.