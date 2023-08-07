Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Ранее Маск сообщил в X, что активно готовится к бою. Бизнесмен отметил, что у него нет времени на тренировки, поэтому он поднимает гантели прямо на работе. После сообщения Цукерберга Маск уточнил, что дата проведения боя все еще согласовывается. По словам бизнесмена, ему должны провести МРТ шеи и спины, после чего станет известно, понадобится ли проведение операции, прежде чем пройдет поединок.