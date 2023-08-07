Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Главный исполнительный директор корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг заявил о готовности провести бой с владельцем X (ранее – Twitter) Илоном Маском и предложил сразиться 26 августа.
«Я готов уже сегодня. Я предложил [Маску провести бой] 26 августа, когда тот бросил мне вызов, но подтверждения от него так и не было», – написал Цукерберг в Threads (соцсеть принадлежит Meta).
При этом руководитель Meta отметил, что скептически относится к тому, что бой пройдет в предложенную им дату.
Ранее Маск сообщил в X, что активно готовится к бою. Бизнесмен отметил, что у него нет времени на тренировки, поэтому он поднимает гантели прямо на работе. После сообщения Цукерберга Маск уточнил, что дата проведения боя все еще согласовывается. По словам бизнесмена, ему должны провести МРТ шеи и спины, после чего станет известно, понадобится ли проведение операции, прежде чем пройдет поединок.
Маск допустил, что может проиграть Цукербергу из-за недостатка выносливости. По словам владельца X, если бой будет коротким, то скорее всего он выиграет. Но если поединок затянется, то Цукерберг может одержать над ним верх. Маск добавил, что весит около 136 кг, а руководитель Meta относится к другой весовой категории. Вес Цукерберга оценивается в 70 кг.
О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Маск предложил сразиться Цукербергу после запуска соцсети Threads, которая стала аналогом X. Руководитель Meta ранее согласился на поединок. Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявлял, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.
Оба бизнесмена ранее выкладывали фотографии с тренировок в рамках подготовки к поединку. Известно, что Цукерберга тренировали действующие чемпионы UFC новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски. Маск публиковал фотографии с трехкратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по бразильскому джиу-джитсу Джоном Данахером и блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.
По данным ТАСС, Маск хотел, чтобы к бою его подготовил экс-чемпион MMA Хабиб Нурмагомедов, однако боец отказался от предложения, причины такого решения неизвестны.