Маск заявил, что его бой с Цукербергом будет транслироваться в X

О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Цукерберг согласился на поединок после вызова Маска. Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявлял, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.