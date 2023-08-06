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Бизнес

Маск заявил, что его бой с Цукербергом будет транслироваться в X

Ведомости

Поединок между бизнесменом Илоном Маском и руководителем Meta (признанной экстремистской в России) Марком Цукербергом будет транслироваться на принадлежащей Маску платформе X (ранее Twitter).

«Бой Цука и Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам», – написал Маск в X.

О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Цукерберг согласился на поединок после вызова Маска. Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявлял, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.

4 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что экс-боец MMA Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение Маска стать его тренером для поединка. Уточнялось, что причины отказа неизвестны. Сейчас известно, что Цукерберга тренировали действующие чемпионы UFC новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски.

Маск же публиковал фотографии с трехкратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по бразильскому джиу-джитсу Джоном Данахером и блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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