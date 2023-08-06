Маск заявил, что его бой с Цукербергом будет транслироваться в X
Поединок между бизнесменом Илоном Маском и руководителем Meta (признанной экстремистской в России) Марком Цукербергом будет транслироваться на принадлежащей Маску платформе X (ранее Twitter).
«Бой Цука и Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам», – написал Маск в X.
О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Цукерберг согласился на поединок после вызова Маска. Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявлял, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.
4 августа ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что экс-боец MMA Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение Маска стать его тренером для поединка. Уточнялось, что причины отказа неизвестны. Сейчас известно, что Цукерберга тренировали действующие чемпионы UFC новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски.
Маск же публиковал фотографии с трехкратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по бразильскому джиу-джитсу Джоном Данахером и блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.