Маск назвал местом для боя с Цукербергом «эпичную локацию» в Италии

О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Маск предложил сразиться Цукербергу после запуска соцсети Threads, которая стала аналогом X. Руководитель Meta ранее согласился на поединок. Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявлял, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.