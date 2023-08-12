Маск назвал местом для боя с Цукербергом «эпичную локацию» в Италии
Владелец платформы X (ранее – Twitter) Илон Маск заявил, что его бой с руководителем Meta (признанной экстремистской в России) Марком Цукербергом пройдет в «эпичной локации» в Италии, о месте проведения поединка он договорился с премьер-министром и министром культуры страны.
По словам Маска, бой организуют фонды обоих предпринимателей. X и Meta будут вести прямую трансляцию.
«Все в кадре будет древним Римом, так что ничего современного», – написал Маск в X.
Запланированное мероприятие отдаст дань уважения «прошлому и настоящему Италии», а вырученные средства направят ветеранам и детским больницы Италии. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано рассказал, что Рим местом поединка не станет, пишет Reuters. О также сообщил, что двум детским больницам пожертвуют «значительную сумму, много миллионов евро».
«Это также будет возможность для всемирной популяризации нашей истории и археологического, художественного и культурного наследия», — добавил он.
Итальянская газета Corriere della Sera предположила, что поединок может пройти в Помпеях, недалеко от Неаполя.
О вероятном проведении боя стало известно в конце июня. Маск предложил сразиться Цукербергу после запуска соцсети Threads, которая стала аналогом X. Руководитель Meta ранее согласился на поединок. Видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол заявлял, что сможет продвигать бой в Professional Fighters League (PFL) в качестве благотворительности, на что Маск ответил положительно.
Оба бизнесмена ранее выкладывали фотографии с тренировок в рамках подготовки к поединку. Известно, что Цукерберга тренировали действующие чемпионы UFC новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски. Маск публиковал фотографии с трехкратным чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, тренером по бразильскому джиу-джитсу Джоном Данахером и блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.