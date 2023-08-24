Синод обсудит передачу комиссии РПЦ вопроса о канонизации Суворова

Александр Суворов родился в 1730 г. Участвовал в Семилетней войне 1756–1763 гг., Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. и Русско-турецкой войне 1787–1791 гг. С 1791 г. командовал войсками в Финляндии, в 1799 г. был назначен главнокомандующим русскими войсками в Северной Италии, а в ходе Итальянской кампании разбил французскую армию на реке Адда, заняв Милан и Турин. За победу в сражении при Нови получил титул «Князь Италийский». В сентябре 1799 г. совершил Швейцарский поход, являющийся, по современной оценке Минобороны РФ, самым выдающимся из всех совершённых до того времени альпийских переходов. За этот поход Суворов был удостоен звания генералиссимуса.