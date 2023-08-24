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Синод обсудит передачу комиссии РПЦ вопроса о канонизации Суворова

Ведомости

Священный синод РПЦ обсудит на сегодняшнем заседании передачу у на рассмотрение профильной комиссии вопроса о возможной канонизации русского полководца Александра Суворова. Об этом заявил на открытии заседания Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

«О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», – огласил патриарх повестку заседания

О том, что РПЦ рассматривает вопрос о возможности канонизации Суворова, стало известно в мае 2022 г. Тогда в Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата говорили, что с таким предложением выступили министр обороны РФ Сергей Шойгу и общественные организации.

Александр Суворов родился в 1730 г. Участвовал в Семилетней войне 1756–1763 гг., Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. и Русско-турецкой войне 1787–1791 гг. С 1791 г. командовал войсками в Финляндии, в 1799 г. был назначен главнокомандующим русскими войсками в Северной Италии, а в ходе Итальянской кампании разбил французскую армию на реке Адда, заняв Милан и Турин. За победу в сражении при Нови получил титул «Князь Италийский». В сентябре 1799 г. совершил Швейцарский поход, являющийся, по современной оценке Минобороны РФ, самым выдающимся из всех совершённых до того времени альпийских переходов. За этот поход Суворов был удостоен звания генералиссимуса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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