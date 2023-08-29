Суд заочно приговорил Наки и Левиева к 11 годам колонии за фейки об армии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (внесена Минюстом в перечень нежелательных в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия – Карпук, признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал Наки и Левиева виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ группой лиц по мотивам политической ненависти). Обвинение запрашивало по 13 лет колонии для обоих.
Левиев и Наки были заочно арестованы в мае 2022 г. По данным Генпрокуратуры, в марте того же года блогеры опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных, в котором «демонстрировались искусственно вмонтированные видеофрагменты, якобы доказывающие указанные сведения». Блогеры были объявлены в международный розыск.
Conflict Intelligence Team была признана Генпрокуратурой нежелательной организацией 10 августа, ведомство считает, что основной целью группы был сбор и опубликование информации об армии России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. Наки был внесен в реестр иноагентов в сентябре 2022 г., а Левиев – в ноябре того же года.
24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией «об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».