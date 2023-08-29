Суд заочно приговорил Наки и Левиева к 11 годам колонии за фейки об армии

Conflict Intelligence Team была признана Генпрокуратурой нежелательной организацией 10 августа, ведомство считает, что основной целью группы был сбор и опубликование информации об армии России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. Наки был внесен в реестр иноагентов в сентябре 2022 г., а Левиев – в ноябре того же года.