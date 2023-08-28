Прокурор запросил по 13 лет колонии Наки и Левиеву за фейки об армии
Прокуратура просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (внесена Минюстом в перечень нежелательных в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия – Карпук, признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Там уточнили, что дополнительно гособвинение попросило суд на пять лет запретить двум обвиняемым администрировать сайты.
В мае 2022 г. Басманный суд заочно арестовал Левиева и Наки. Обоим вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). Левиев и Наки проживают за рубежом, они объявлены в международный розыск.
По данным Генпрокуратуры, в марте 2022 г. блогеры, находясь за рубежом, сняли и опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных. В ведомстве отмечали, что в ролике «демонстрировались искусственно вмонтированные видеофрагменты, якобы доказывающие указанные сведения». После этого Левиев и Наки также распространяли фейки об армии во время прямых эфиров, добавили в Генпрокуратуре.