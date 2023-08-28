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Общество

Прокурор запросил по 13 лет колонии Наки и Левиеву за фейки об армии

Ведомости

Прокуратура просит заочно приговорить к 13 годам колонии блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) и основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (внесена Минюстом в перечень нежелательных в России) Руслана Левиева (настоящая фамилия – Карпук, признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. 

Там уточнили, что дополнительно гособвинение попросило суд на пять лет запретить двум обвиняемым администрировать сайты.

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В мае 2022 г. Басманный суд заочно арестовал Левиева и Наки. Обоим вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). Левиев и Наки проживают за рубежом, они объявлены в международный розыск.

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По данным Генпрокуратуры, в марте 2022 г. блогеры, находясь за рубежом, сняли и опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных. В ведомстве отмечали, что в ролике «демонстрировались искусственно вмонтированные видеофрагменты, якобы доказывающие указанные сведения». После этого Левиев и Наки также распространяли фейки об армии во время прямых эфиров, добавили в Генпрокуратуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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