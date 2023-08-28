Прокурор запросил по 13 лет колонии Наки и Левиеву за фейки об армии

По данным Генпрокуратуры, в марте 2022 г. блогеры, находясь за рубежом, сняли и опубликовали на YouTube видео с ложной информацией о действиях российских военных. В ведомстве отмечали, что в ролике «демонстрировались искусственно вмонтированные видеофрагменты, якобы доказывающие указанные сведения». После этого Левиев и Наки также распространяли фейки об армии во время прямых эфиров, добавили в Генпрокуратуре.