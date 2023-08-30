В Московском зоопарке впервые в истории России родилась большая панда

Больших панд Жуи и Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 г. в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем. Подросших животных познакомили друг с другом весной 2023 г. Процесс контролировал эксперт по размножению больших панд, который специально приехал из Китая.