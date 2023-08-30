В Московском зоопарке впервые в истории России родилась большая панда
Детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Это редкое событие стало первым в истории России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Больших панд Жуи и Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 г. в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем. Подросших животных познакомили друг с другом весной 2023 г. Процесс контролировал эксперт по размножению больших панд, который специально приехал из Китая.
«Рождение детенышей – знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества», – резюмировал Собянин.
Популяция панд насчитывает около 2600 особей. Около 1900 их них живут в дикой природе. Панды – национальный символ Китая. Панда стала символом зимней Олимпиады-2022 в Пекине.