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В Московском зоопарке впервые в истории России родилась большая панда

Ведомости

Детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Это редкое событие стало первым в истории России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Больших панд Жуи и Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 г. в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем. Подросших животных познакомили друг с другом весной 2023 г. Процесс контролировал эксперт по размножению больших панд, который специально приехал из Китая.

«Рождение детенышей – знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества», – резюмировал Собянин.

Популяция панд насчитывает около 2600 особей. Около 1900 их них живут в дикой природе. Панды – национальный символ Китая. Панда стала символом зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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