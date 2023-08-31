Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев объявил об уходе из вуза

Андрею Яковлеву 57 лет. В 1988 г. он окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В НИУ ВШЭ Яковлев пришел работать на должность проректора по науке в 1993 г., когда был основан институт. За время работы в вузе он был директором института анализа предприятий и рынков и международного центра изучения институтов и развития. Помимо этого, Яковлев входит в состав ученого совета НИУ ВШЭ. На его странице в Facebook сказано, что начиная с сентября 2022 г. и до сих пор он работает в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета. В 2017 г. Яковлев стал лауреатом премии Егора Гайдара в номинации «За выдающийся вклад в области экономики».