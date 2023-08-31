Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев объявил об уходе из вуза
Один из основателей Высшей школы экономики Андрей Яковлев, проработавший там с момента основания в 1993 г., объявил о решении покинуть вуз. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«На прошлой неделе закончилась 30-летняя история моих трудовых отношений с Высшей школой экономики. Должен сказать, что, когда в сентябре 1993 года я пришел в ВШЭ на должность проректора по науке, я не думал, что с этим совсем новым маленьким университетом (где в тот момент было 100 студентов и 30 сотрудников, включая уборщиц) окажется связана большая часть моей биографии», – написал он.
Решение покинуть вуз Яковлев объяснил истечением срока действия трудового договора.
Андрею Яковлеву 57 лет. В 1988 г. он окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В НИУ ВШЭ Яковлев пришел работать на должность проректора по науке в 1993 г., когда был основан институт. За время работы в вузе он был директором института анализа предприятий и рынков и международного центра изучения институтов и развития. Помимо этого, Яковлев входит в состав ученого совета НИУ ВШЭ. На его странице в Facebook сказано, что начиная с сентября 2022 г. и до сих пор он работает в Центре российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета. В 2017 г. Яковлев стал лауреатом премии Егора Гайдара в номинации «За выдающийся вклад в области экономики».
10 августа об увольнении из НИУ ВШЭ объявил еще один основатель вуза, экономист Игорь Липсиц. По его словам, «руководство университета в одностороннем порядке аннулировало контракт на дистанционную работу», несмотря на то, что основная педагогическая нагрузка приходилась именно на дистанционную магистерскую программу «Маркетинг-менеджмент», объяснил Липсиц. Он отметил, что в течение последних трех лет он живет за границей.
Помимо этого, в апреле этого года об уходе из ВШЭ объявил и писатель и литературовед Александр Архангельский, который проработал в вузе с 2006 г. По его словам, инициатива о расторжении контракта исходила также от руководства вуза.