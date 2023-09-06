В России могут расширить число организаций для прохождения альтернативной службы

Как писали ранее «Ведомости», в первом полугодии в стране насчитывалось 1199 граждан, проходящих АГС, максимальное их количество за последние семь лет было зафиксировано во втором полугодии 2016 г. – 1215. С тех пор этот показатель в среднем составляет 1100–1200 человек. Военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 г., не оказала влияния на количество проходящих АГС мужчин, более того, во втором полугодии прошлого года АГС выбрало меньше россиян (1152), чем в первом (1166).