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Общество

В России могут расширить число организаций для прохождения альтернативной службы

Ведомости

Минтруд России предложил расширить перечень организаций, в которых россияне могут пройти альтернативную гражданскую службу, проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что новые организации вносятся на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сейчас в перечне для альтернативной гражданской службы 816 организаций.

В перечень, согласно документу, предлагается внести дополнительные учреждения здравоохранения и социальной сферы, а также сельского хозяйства во множестве регионов России, включая Крым.

«После подписания проекта приказа перечень предприятий пополнится еще на 144 учреждения. Изменения в списки профессий, должностей не вносятся», – приводит сообщение ТАСС.

В России право на альтернативную гражданскую службу имеют граждане, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также представители коренных малочисленных народов РФ, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами. В 2023 г. ведомство утвердило 149 профессий для АГС, среди которых есть в том числе экономист, юрисконсульт, техник-программист, учитель и др.

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Как писали ранее «Ведомости», в первом полугодии в стране насчитывалось 1199 граждан, проходящих АГС, максимальное их количество за последние семь лет было зафиксировано во втором полугодии 2016 г. – 1215. С тех пор этот показатель в среднем составляет 1100–1200 человек. Военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 г., не оказала влияния на количество проходящих АГС мужчин, более того, во втором полугодии прошлого года АГС выбрало меньше россиян (1152), чем в первом (1166).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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