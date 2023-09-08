Глава Тувы уволил двоих руководителей ведомств после ДТП с пятью погибшими

Ховалыг также рассказал, что ГАЗ и Honda столкнулись на трассе в Улуг-Хемском районе. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали. Все погибшие были членами одной семьи, двое их детей остались сиротами. В Туве объявили траур кожуунного (муниципального) уровня, перенесли праздничные мероприятия.