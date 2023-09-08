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Глава Тувы уволил двоих руководителей ведомств после ДТП с пятью погибшими

Ведомости

Глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования Темира Сарыг-Хаа и руководителя авиалесоохраны Алаша Куулара после резонансного ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, один из автомобилей, попавших в ДТП, принадлежал подведомственной минлесхозу авиалесоохране. Водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения, предельный уровень был превышен почти в пять раз.

«Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной», – подчеркнул глава региона.

Ховалыг также рассказал, что ГАЗ и Honda столкнулись на трассе в Улуг-Хемском районе. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали. Все погибшие были членами одной семьи, двое их детей остались сиротами. В Туве объявили траур кожуунного (муниципального) уровня, перенесли праздничные мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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