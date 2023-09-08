Глава Тувы уволил двоих руководителей ведомств после ДТП с пятью погибшими
Глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования Темира Сарыг-Хаа и руководителя авиалесоохраны Алаша Куулара после резонансного ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, один из автомобилей, попавших в ДТП, принадлежал подведомственной минлесхозу авиалесоохране. Водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения, предельный уровень был превышен почти в пять раз.
«Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной», – подчеркнул глава региона.
Ховалыг также рассказал, что ГАЗ и Honda столкнулись на трассе в Улуг-Хемском районе. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали. Все погибшие были членами одной семьи, двое их детей остались сиротами. В Туве объявили траур кожуунного (муниципального) уровня, перенесли праздничные мероприятия.