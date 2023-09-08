Суд арестовал водителя фуры по делу о гибели двух велосипедисток в ДТП
Выборгский районный суд арестовал водителя большегруза по делу о ДТП на трассе «Скандинавия», в котором погибли две девочки-велосипедистки, сообщили в управлении СК РФ по Ленинградской области.
«Обвиняемому в смертельном ДТП водителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
ДТП произошло утром 7 сентября в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы «Скандинавия». Большегруз врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь человек были госпитализированы, две девочки погибли.
Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). По версии правоохранителей, спортивная школа Курортного района Санкт-Петербурга при организации велопробега с несовершеннолетними нарушила требования безопасности. Также требованиями безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения пренебрегла и транспортная компания, допустившая водителя к управлению грузовиком в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха.
Также было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в отношении водителя.