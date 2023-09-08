Суд арестовал водителя фуры по делу о гибели двух велосипедисток в ДТП

Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). По версии правоохранителей, спортивная школа Курортного района Санкт-Петербурга при организации велопробега с несовершеннолетними нарушила требования безопасности. Также требованиями безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения пренебрегла и транспортная компания, допустившая водителя к управлению грузовиком в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха.