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Общество

Суд арестовал водителя фуры по делу о гибели двух велосипедисток в ДТП

Ведомости

Выборгский районный суд арестовал водителя большегруза по делу о ДТП на трассе «Скандинавия», в котором погибли две девочки-велосипедистки, сообщили в управлении СК РФ по Ленинградской области.

«Обвиняемому в смертельном ДТП водителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ДТП произошло утром 7 сентября в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы «Скандинавия». Большегруз врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь человек были госпитализированы, две девочки погибли.

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Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). По версии правоохранителей, спортивная школа Курортного района Санкт-Петербурга при организации велопробега с несовершеннолетними нарушила требования безопасности. Также требованиями безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения пренебрегла и транспортная компания, допустившая водителя к управлению грузовиком в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в отношении водителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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