СК возбудил второе уголовное дело после гибели велосипедистов в ДТП под Выборгом
Управление СК РФ по Ленинградской области возбудило второе уголовное дело по факту ДТП под Выборгом, в котором погибли две девочки-велосипедистки, сообщается на сайте ведомства. Следствие подозревает спортшколу и компанию-грузоперевозчика в нарушении требований безопасности.
Трагедия произошла сегодня утром в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы «Скандинавия». Большегруз врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь человек были госпитализированы.
По версии правоохранителей, спортивная школа Курортного района Санкт-Петербурга при организации велопробега с несовершеннолетними нарушила требования безопасности. Также требованиями безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения пренебрегла и транспортная компания, допустившая водителя к управлению грузовиком в нарушение требований по режиму рабочего времени и отдыха.
Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по этой статье – десять лет лишения свободы.
После аварии СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель тягача был задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы.