СК возбудил второе уголовное дело после гибели велосипедистов в ДТП под Выборгом

Трагедия произошла сегодня утром в Выборгском районе Ленобласти на 59-м км трассы «Скандинавия». Большегруз врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь человек были госпитализированы.