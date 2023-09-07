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Общество

В Ленобласти задержали водителя фуры по делу о гибели двух велосипедисток в ДТП

Ведомости

В Ленинградской области задержали водителя большегруза по делу о ДТП, в котором погибли две девочки-велосипедистки, сообщило областное управление СК России.

По данным следствия, водитель грузового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем, сопровождавшим группу велосипедистов. «В результате ДТП пострадало восемь несовершеннолетних, из них двое погибли на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По этой статье 31-водителю тягача грозит до семи лет лишения свободы. Следствие, добавили в СК, скоро предъявит ему обвинение и будет ходатайствовать об аресте.

Как уточнили в управлении МВД по Санкт-Петербурга и Ленобласти, трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59 км трассы «Скандинавия». Большегруз, которым управлял гражданин одной из стран ближнего зарубежья, врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь девочек и тренер были госпитализированы. Сама трасса была перекрыта.

Следователи также дадут оценку и действиям сотрудникам детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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