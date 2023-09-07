В Ленобласти задержали водителя фуры по делу о гибели двух велосипедисток в ДТП

Как уточнили в управлении МВД по Санкт-Петербурга и Ленобласти, трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59 км трассы «Скандинавия». Большегруз, которым управлял гражданин одной из стран ближнего зарубежья, врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь девочек и тренер были госпитализированы. Сама трасса была перекрыта.