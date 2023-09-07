В Ленобласти задержали водителя фуры по делу о гибели двух велосипедисток в ДТП
В Ленинградской области задержали водителя большегруза по делу о ДТП, в котором погибли две девочки-велосипедистки, сообщило областное управление СК России.
По данным следствия, водитель грузового автомобиля, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем, сопровождавшим группу велосипедистов. «В результате ДТП пострадало восемь несовершеннолетних, из них двое погибли на месте происшествия», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По этой статье 31-водителю тягача грозит до семи лет лишения свободы. Следствие, добавили в СК, скоро предъявит ему обвинение и будет ходатайствовать об аресте.
Как уточнили в управлении МВД по Санкт-Петербурга и Ленобласти, трагедия произошла около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59 км трассы «Скандинавия». Большегруз, которым управлял гражданин одной из стран ближнего зарубежья, врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. Машина от удара наехала на спортсменок. Семь девочек и тренер были госпитализированы. Сама трасса была перекрыта.
Следователи также дадут оценку и действиям сотрудникам детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП.