Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского

Эрмитаж хранит гробницу Александра Невского в течение 100 лет и четырежды спасал ее от гибели: в 1922 г. ее хотели переплавить «в пользу голодающих», в 1929 г. – продать. В 1941–1945 гг. музей эвакуировал ее из блокадного Ленинграда, а с 2011 г. проводит лазерную реставрацию.