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Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского

Ведомости

Государственный Эрмитаж передал Александро-Невской лавре часть мемориального комплекса гробницы князя Александра Невского, сообщается на сайте музея.

8 сентября были переданы серебряный и внутренний деревянный ковчеги мемориального комплекса. Их планируют разместить на втором этаже Благовещенской церкви. В соответствии с договором весь комплекс гробницы передается в безвозмездное временное пользование на 49 лет.

«То, что мы делаем, – образец цивилизованного взаимодействия музея и Церкви, культуры светской и культуры религиозной. Очевидно, что память о святом благоверном князе Александре Невском сегодня востребована. Полагаем, что объединение с историческим ковчегом усиливает действие мощей. И раз людям это нужно, мы приняли решение передать комплекс гробницы Церкви», – рассказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В договоре закреплен целый набор правил касательно обеспечения сохранности гробницы, которые должны соблюдаться, добавил он, отметив, что ведется ежедневный мониторинг состояния памятника.

О том, что Эрмитаж передаст Александро-Невской лавре мемориальный комплекс гробницы Александра Невского на 49 лет с возможностью продления этого срока, стало известно в мае. Подписанный договор о передаче согласован с Минкультом и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Встреча надгробия и мощей на территории Александро-Невской лавры станет «знаком особого общественного и духовного единения», отметили тогда в Эрмитаже. В музее также подчеркнули, что неотъемлемой частью договора стало соблюдение обязательных требований по условиям хранения и реставрации гробницы.

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Рака (гробница) Александра Невского была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Комплекс гробницы включает серебряный саркофаг, деревянный ковчег, две декоративные группы воинских трофеев, два напольных светильника, большую пятиярусную пирамиду. Для ее создания было использовано 1,5 т серебра.

Эрмитаж хранит гробницу Александра Невского в течение 100 лет и четырежды спасал ее от гибели: в 1922 г. ее хотели переплавить «в пользу голодающих», в 1929 г. – продать. В 1941–1945 гг. музей эвакуировал ее из блокадного Ленинграда, а с 2011 г. проводит лазерную реставрацию.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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