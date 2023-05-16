Третьяковская галерея и Эрмитаж передают церкви икону «Троица» и раку Александра Невского

Третьяковская галерея и Эрмитаж передают церкви икону «Троица» и раку Александра НевскогоПока речь идет лишь о передаче этих двух экспонатов
Третьяковская галерея вернет Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) одну из самых известных русских икон – «Троицу», а Эрмитаж на 49 лет передаст Петербургской епархии РПЦ раку (т. е. гробницу) Александра Невского. Споры о том, где должны находиться эти святыни – на хранении в музеях или у РПЦ, – продолжались не одно десятилетие, а об окончании кулуарной дискуссии между светскими и церковными властями было объявлено по-разному. К примеру, о том, что «решен многолетний вопрос о возвращении раки святого благоверного князя Александра Невского в стены Троицкого собора Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга», сообщил представитель Минкультуры: соответствующее сообщение было разослано СМИ.
Этот предмет искусства был изготовлен по указу императрицы Елизаветы и находился в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Для его создания было использовано 1,5 т серебра. Эрмитаж хранит раку Александра Невского в течение 100 лет и четырежды спасал ее от гибели: в 1922 г. ее хотели переплавить в пользу голодающих, в 1929 г. – продать. В 1941–1945 гг. музей эвакуировал ее из блокадного Ленинграда, а с 2011 г. проводит лазерную реставрацию, которая длится до сих пор. Теперь ситуация изменилась. «Общим решением Министерства культуры, Эрмитажа и РПЦ рака вернется на свое историческое место спустя 101 год», – сообщил представитель ведомства. При этом министерство пообещало следить «за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века».
И если этот объект передается «во временное пользование РПЦ» на 49 лет, то «Троица» перешла в окончательное владение церкви. Во всяком случае, пресс-служба патриарха МП сообщила, что «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом России Владимиром Путиным принято решение о возвращении РПЦ чудотворной иконы». Уточняется, что по благословению Кирилла «образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя» в течение года, а затем «займет историческое место в Троицком соборе».
«Святая Троица» была написана между 1422 и 1427 гг. Она считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Икона находилась в соборе лавры до 1917 г., но потом ее передали в реставрационные мастерские и в Третьяковскую галерею. В 1941 г. во время эвакуации икону перевезли в Новосибирск, а с 1945 г. она снова выставляется в Третьяковке. В 2022 г. икону в специальной климатической витрине вывозили из музея в лавру, где проходили торжества в честь 600-летия с момента обретения мощей Сергия Радонежского. В лавре «Троица» находилась в капсуле, поддерживающей привычный для нее климат.
Как оформлена передача иконы РПЦ, пресс-служба патриархата не сообщила. По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с юридическими деталями процесса, на момент заявления МП правоустанавливающих документов на передачу иконы не было или о них не было известно всем «заинтересованным сторонам». «Ведомости» направили запросы в патриархию и Минкультуры. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил «Ведомостям».
«Троица» и рака будут храниться в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Эрмитажа, заявил ТАСС председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Еще один собеседник «Ведомостей» поясняет, что передача предмета искусства (в том числе «Троицы») не может быть оформлена без документов, в которых прописано, как именно будет обеспечиваться безопасное хранение. При этом нужно учитывать, что у РПЦ не так много возможностей по обеспечению сохранности подобных предметов искусства, но в Троице-Сергиевой лавре они есть.
Ректор Российского православного университета св. Иоанна Богослова Александр Щипков назвал передачу церкви «Троицы» и раки Александра Невского справедливым решением. Главное предназначение этих сакральных предметов – именно молитвенное. «Когда мы говорим об общественно-политических, военных проблемах и конфликтах, мы очень часто не учитываем, что их разрешение во многом зависит от воли Божьей, а воля Божья осуществляется по просьбе молящихся», – сказал он.
Координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов заявил «Ведомостям», что «возвращение [РПЦ] «Троицы» – это эпохальное событие и восстановление исторических отношений между государством и церковью, признание уникальной роли церкви, которая формирует общедуховные основания российского патриотизма и понимания смысла жизни русского народа». Директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин заявил, что «Троица» – это главный культурный бренд России во всем мире.
«В сегодняшней геополитической ситуации сакральное, символическое значение раки и гробницы Александра Невского как святого защитника и покровителя русского воинства и русской дипломатии гораздо важнее, чем их художественное значение», – написал 13 мая в колонке «Российской газеты» генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. То же самое касается и «Троицы», считает политолог, специалист по истории РПЦ Алексей Макаркин. Речь, по мнению Макаркина, идет о противостоянии западному миру и его идеологии. Отсюда апелляция к православию и признание важной роли РПЦ, представители которой однозначно встали на сторону российской власти в этом геополитическом конфликте. Решению также предшествовало ослабление аппаратных позиций музейного истеблишмента после замены директора Третьяковки с Зельфиры Трегуловой на Елену Проничеву, полагает он.
Впрочем, культурной элите не стоит беспокоиться о передаче других предметов искусства, считает один из собеседников «Ведомостей»: содержание многочисленных экспонатов на балансе церкви и обеспечение их безопасности (как и подготовка соответствующих специалистов) – это дорого. А задача любого госмузея, будь то Третьяковка или Эрмитаж, – защищать культурные ценности, где бы они ни хранились: в их коллекциях или в храмах РПЦ.