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Программу «Игр будущего» расширили до 21 дисциплины

Ведомости

В программу турнира «Игры будущего» войдут дополнительные дисциплины, всего их будет 21. Об этом сообщил на ВЭФ руководитель проекта Игорь Столяров, передает пресс-служба турнира.

«Кроме 16 дисциплин в основной программе, еще 5 войдут в расширенную турнирную сетку. Соревнования пройдут на 12 спортивных объектах в Казани», – сказал он.

По словам Столярова, «фиджитал», сочетая в себе физическую и цифровую реальность, помогает формировать гармоничного человека. Заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Никита Смирнов отметил, что такой формат помогает в коммуникации и социализации студентам из разных стран. 

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«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Впервые турнир состоится с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Соревнования имеют статус международных. Всего в «Играх будущего» примут участие около 2000 спортсменов в составе 256 команд. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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