Программу «Игр будущего» расширили до 21 дисциплины
В программу турнира «Игры будущего» войдут дополнительные дисциплины, всего их будет 21. Об этом сообщил на ВЭФ руководитель проекта Игорь Столяров, передает пресс-служба турнира.
«Кроме 16 дисциплин в основной программе, еще 5 войдут в расширенную турнирную сетку. Соревнования пройдут на 12 спортивных объектах в Казани», – сказал он.
По словам Столярова, «фиджитал», сочетая в себе физическую и цифровую реальность, помогает формировать гармоничного человека. Заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Никита Смирнов отметил, что такой формат помогает в коммуникации и социализации студентам из разных стран.
«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Впервые турнир состоится с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Соревнования имеют статус международных. Всего в «Играх будущего» примут участие около 2000 спортсменов в составе 256 команд.