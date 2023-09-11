Программу «Игр будущего» расширили до 21 дисциплины

«Игры будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Впервые турнир состоится с 23 февраля по 2 марта 2024 г. в Казани. Соревнования имеют статус международных. Всего в «Играх будущего» примут участие около 2000 спортсменов в составе 256 команд.