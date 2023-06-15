В отборе к «Играм будущего» приняли участие спортсмены из 22 стран
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», в отборочном этапе которого участие приняли спортсмены из 22 стран, является примером новых спортивных форматов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Одним из новых инновационных спортивных форматов стал международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани. Прошедшие тестовые соревнования показывают, что в мире созрел интерес к такому инновационному формату», – рассказал Чернышенко.
В отборочных соревнованиях к турниру поучаствовали 160 команд из 22 стран, в том числе Китая, Латвии, Бразилии и др.
Вместе с этим на ПМЭФ SMP Racing и проект «Игры будущего» также подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого SMP Racing выступит организатором первого фиджитал авто-чемпионата в России. Чемпионат планируется провести в Сочи в 2024 г. во время Всемирного фестиваля молодежи. Основатель SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что наступил новый этап развития отечественного симулятора гонок, который станет основой отечественной индустрии разработки игр, организации спортивной подготовки киберспортсменов, повышения безопасности дорожного движения.
Руководитель «Игр Будущего» Игорь Стляров отметил, что растет внимание к трансляциям фиджитал-игр, охват аудитории тестовых соревнований превысил 1,7 млрд.
«Игры Будущего» объединяют соревнования в физическом и цифровом формате и делятся на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Первый турнир пройдет в Казани с февраля по март 2024 г. Ожидается, что в нем поучаствуют 256 команд и 2000 спортсменов.