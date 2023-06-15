В отборе к «Играм будущего» приняли участие спортсмены из 22 стран

Вместе с этим на ПМЭФ SMP Racing и проект «Игры будущего» также подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого SMP Racing выступит организатором первого фиджитал авто-чемпионата в России. Чемпионат планируется провести в Сочи в 2024 г. во время Всемирного фестиваля молодежи. Основатель SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что наступил новый этап развития отечественного симулятора гонок, который станет основой отечественной индустрии разработки игр, организации спортивной подготовки киберспортсменов, повышения безопасности дорожного движения.