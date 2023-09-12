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Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества по примеру Александра Невского

Ведомости

Патриарх Кирилл призвал верующих хранить Отечество и идти на его защиту по примеру Александра Невского. Об этом он заявил, выступая перед участниками крестного хода в Санкт-Петербурге в день перенесения мощей князя Александра Невского, сообщает «Фонтанка».

«Храните отечество, оберегайте его. Идите на защиту его, как шел Александр Невский», – пожелал патриарх верующим.

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Вспоминая о деяниях Петра I, патриарх рассказал, что император не верил в доброту западных соседей и поэтому создал в Санкт-Петербурге форты. Петр осознавал, что Петербург мог быть оккупирован и поэтому боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. По словам патриарха, император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада».

8 сентября государственный Эрмитаж передал Александро-Невской лавре серебряный и внутренний деревянный ковчеги мемориального комплекса гробницы князя Александра Невского. Их разместят на втором этаже Благовещенской церкви.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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