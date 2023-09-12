Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества по примеру Александра Невского

Вспоминая о деяниях Петра I, патриарх рассказал, что император не верил в доброту западных соседей и поэтому создал в Санкт-Петербурге форты. Петр осознавал, что Петербург мог быть оккупирован и поэтому боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. По словам патриарха, император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада».