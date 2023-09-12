Патриарх Кирилл призвал идти на защиту Отечества по примеру Александра Невского
Патриарх Кирилл призвал верующих хранить Отечество и идти на его защиту по примеру Александра Невского. Об этом он заявил, выступая перед участниками крестного хода в Санкт-Петербурге в день перенесения мощей князя Александра Невского, сообщает «Фонтанка».
«Храните отечество, оберегайте его. Идите на защиту его, как шел Александр Невский», – пожелал патриарх верующим.
Вспоминая о деяниях Петра I, патриарх рассказал, что император не верил в доброту западных соседей и поэтому создал в Санкт-Петербурге форты. Петр осознавал, что Петербург мог быть оккупирован и поэтому боролся с западными влияниями, направленными на ослабление России. По словам патриарха, император понимал, что «различного рода псевдодуховные течения идут с Запада».
8 сентября государственный Эрмитаж передал Александро-Невской лавре серебряный и внутренний деревянный ковчеги мемориального комплекса гробницы князя Александра Невского. Их разместят на втором этаже Благовещенской церкви.