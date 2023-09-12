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Пилот Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем

Ведомости

Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов, посадивший в 2019 г. самолет в кукурузное поле, заявил, что гордится экипажем судна Airbus A320, которому из-за отказа гидравлической системы пришлось совершить посадку в поле под Новосибирском. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное», – говорится в сообщении пилота.

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле. Что известно

На борту был 161 пассажир, пострадавших нет, самолет цел

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб.

Сам Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин летом 2019 г. совершили аварийную посадку пассажирского Airbus А321 «Уральских авиалиний». Судно вылетело из подмосковного «Жуковского» в Симферополь и столкнулось со стаей птиц, которые попали в двигатель. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, в результате аварийной посадки также никто не погиб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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