Пилот Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем

Сам Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин летом 2019 г. совершили аварийную посадку пассажирского Airbus А321 «Уральских авиалиний». Судно вылетело из подмосковного «Жуковского» в Симферополь и столкнулось со стаей птиц, которые попали в двигатель. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, в результате аварийной посадки также никто не погиб.