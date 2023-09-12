Пилот Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов, посадивший в 2019 г. самолет в кукурузное поле, заявил, что гордится экипажем судна Airbus A320, которому из-за отказа гидравлической системы пришлось совершить посадку в поле под Новосибирском. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное», – говорится в сообщении пилота.
Утром 12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, в результате происшествия никто не погиб.
Сам Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин летом 2019 г. совершили аварийную посадку пассажирского Airbus А321 «Уральских авиалиний». Судно вылетело из подмосковного «Жуковского» в Симферополь и столкнулось со стаей птиц, которые попали в двигатель. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, в результате аварийной посадки также никто не погиб.