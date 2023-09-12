Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой
Верховный суд Чечни смягчил приговор жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой и назначил ей пять лет колонии-поселения, передает «РИА Новости».
О смягчении наказания Мусаевой попросил прокурор в связи с состоянием ее здоровья.
«Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой обстоятельствами смягчающими. Назначить Мусаевой к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении», – заявил судья.
В июле Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима. Она была признана виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.
Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. Она была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признает вину.
Ее супруг был лишен неприкосновенности и сообщил об отъезде из страны после слов Кадырова о том, что семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого заявления Янгулбаев сообщил об отъезде из России. В отношении его сыновей были возбуждены дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.