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Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой

Ведомости

Верховный суд Чечни смягчил приговор жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой и назначил ей пять лет колонии-поселения, передает «РИА Новости».

О смягчении наказания Мусаевой попросил прокурор в связи с состоянием ее здоровья.

«Признать наличие хронических заболеваний Мусаевой обстоятельствами смягчающими. Назначить Мусаевой к окончательному отбытию пять лет лишения свободы в колонии-поселении», – заявил судья.

В июле Ахматовский районный суд Грозного приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима. Она была признана виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.

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Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. Она была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признает вину.

Ее супруг был лишен неприкосновенности и сообщил об отъезде из страны после слов Кадырова о том, что семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». После этого заявления Янгулбаев сообщил об отъезде из России. В отношении его сыновей были возбуждены дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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