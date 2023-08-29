Правозащитника Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев – сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева – внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных сайта ведомства.
При включении в перечень Росфинмониторинга физического лица замораживают принадлежащие ему денежные средства.
Абубакару Янгулбаеву 31 год. Он сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, которую в июле этого года приговорили к 5,5 года по делу о мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.
В отношении Янгулбаева завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», поводом стала публикация в его личном Telegram-канале с отсылкой к гибели президента Чечни Ахмата Кадырова. Позднее МВД объявило его в розыск. Сейчас эта запись удалена.
Зарема Мусаева была приговорена 4 июля к 5,5 года колонии общего режима. Суд Грозного признал ее виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
Первоначально сообщалось, что Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Однако позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признала вину.
В свою очередь 3 февраля 2022 г. Сайди Янгулбаев был лишен неприкосновенности.