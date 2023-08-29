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Правозащитника Янгулбаева внесли в список террористов и экстремистов

Ведомости

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев – сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева – внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных сайта ведомства.

При включении в перечень Росфинмониторинга физического лица замораживают принадлежащие ему денежные средства.

Абубакару Янгулбаеву 31 год. Он сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, которую в июле этого года приговорили к 5,5 года по делу о мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.

В отношении Янгулбаева завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», поводом стала публикация в его личном Telegram-канале с отсылкой к гибели президента Чечни Ахмата Кадырова. Позднее МВД объявило его в розыск. Сейчас эта запись удалена.

Зарема Мусаева была приговорена 4 июля к 5,5 года колонии общего режима. Суд Грозного признал ее виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. Мусаева была арестована 2 февраля 2022 г. по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Первоначально сообщалось, что Мусаева была доставлена из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Однако позже глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. Мусаева не признала вину.

В свою очередь 3 февраля 2022 г. Сайди Янгулбаев был лишен неприкосновенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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