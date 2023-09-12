Суд арестовал экс-следователя по делу о крупной взятке биткоинами

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) криптовалютой было возбуждено в отношении экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева. По данным следствия, в 2022 г. он вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров. Однако обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве.