Суд арестовал экс-следователя по делу о крупной взятке биткоинами
Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего следователя Кристину Ляховенко по делу о получении взятки в размере 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Ляховенко предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательство по делам о тяжком и особо тяжком преступлении) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мера пресечения избрано до 10 ноября.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) криптовалютой было возбуждено в отношении экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева. По данным следствия, в 2022 г. он вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров. Однако обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве.
Уголовное дело в отношении хакеров было прекращено, они получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.
Ляховенко ранее работала старшим следователем следственного отдела по Тверскому району. По данным Telegram-канала «112», следствие считает, что у Тамбиева и Ляховенко был «единый умысел».
В июне Никулинский райсуд Москвы взыскал с Тамбиева 1032 биткойна в доход государства, на этом настаивала Генпрокуратура. 28 сентября Мосгорсуд проверит законность этого решения.