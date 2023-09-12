ООН: без доступа к интернету остаются 2,6 млрд человек в мире

Согласно стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г., проект которой Минцфиры представило в августе, с 2031 по 2035 г. к интернету со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, будут подключены 98% домохозяйств и социально-значимых объектов. Документом также предусмотрена полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО.