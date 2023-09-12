ООН: без доступа к интернету остаются 2,6 млрд человек в мире
Во всем мире доступа к интернету нет у 2,6 млрд человек. За год их число снизилось на 100 млн человек, сообщил Международный союз электросвязи (МСЭ) при ООН.
«Согласно последним данным МСЭ, в 2023 г. число людей в мире, не подключенных к интернету, сократилось примерно до 2,6 млрд человек», – говорится в сообщении.
По данным организации, в странах с низким уровнем дохода число пользователей интернета увеличилось в среднем на 17%, но их доля все еще не превышает 33% от населения таких государств. В МСЭ также считают, что добиться полноценного подключения населения планеты к сети удастся к 2030 г.
В ноябре 2022 г. население Земли превысило 8 млрд человек, таким образом без доступа к интернету остается менее трети всех людей на планете.
Согласно стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г., проект которой Минцфиры представило в августе, с 2031 по 2035 г. к интернету со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, будут подключены 98% домохозяйств и социально-значимых объектов. Документом также предусмотрена полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО.
Во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критической инфраструктуры и служб безопасности. Также в этот период начнется коммерческая эксплуатация сетей 6G.