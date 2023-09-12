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Общество

ООН: без доступа к интернету остаются 2,6 млрд человек в мире

Ведомости

Во всем мире доступа к интернету нет у 2,6 млрд человек. За год их число снизилось на 100 млн человек, сообщил Международный союз электросвязи (МСЭ) при ООН.

«Согласно последним данным МСЭ, в 2023 г. число людей в мире, не подключенных к интернету, сократилось примерно до 2,6 млрд человек», – говорится в сообщении.

По данным организации, в странах с низким уровнем дохода число пользователей интернета увеличилось в среднем на 17%, но их доля все еще не превышает 33% от населения таких государств. В МСЭ также считают, что добиться полноценного подключения населения планеты к сети удастся к 2030 г.

В ноябре 2022 г. население Земли превысило 8 млрд человек, таким образом без доступа к интернету остается менее трети всех людей на планете.

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Согласно стратегии развития отрасли связи в России до 2035 г., проект которой Минцфиры представило в августе, с 2031 по 2035 г. к интернету со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, будут подключены 98% домохозяйств и социально-значимых объектов. Документом также предусмотрена полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО.

Во всех городах с населением от 100 000 человек планируют развернуть сети 5G на отечественном оборудовании, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критической инфраструктуры и служб безопасности. Также в этот период начнется коммерческая эксплуатация сетей 6G.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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