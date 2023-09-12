Обвиняемому в растрате экс-зампреду ЦБ Корищенко огласят приговор 19 сентября
Таганский суд Москвы огласит приговор бывшему зампредседателя Банка России и экс-председателю правления Инвестбанка Константину Корищенко по делу об особо крупной растрате в размере 1,4 млрд руб. 19 сентября. На прениях сторон гособвинитель запросил для него лишение свободы в колонии общего режима сроком 9,5 года, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
Вместе с заключением в колонию Корищенко грозит штраф в размере 1 млн руб. Также прокурор призвал лишить его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на три года.
Бывшему руководителю офшорных компаний Корищенко Максиму Пальчуну, который проходит по делу как соучастник преступления, на прениях сторон запросили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на девять лет. Также бизнесмена могут оштрафовать на 1 млн руб. Еще одним требованием обвинения было лишение права занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на три года.
Экс-зампредседателя Банка России задержали в Москве 18 июня. Его обвинили в растрате ценных бумаг на 1,4 млрд руб. По версии следствия, Корищенко с помощью подконтрольных юридических лиц вывел активы за границу в 2013 г. в обмен на поддельные вексели и поручительства. Его действия спровоцировали банкротство банка. Обязательства перед клиентами кредитной организации выполнило государство.
Арбитражный суд Москвы ранее привлек Корищенко к субсидиарной ответственности. По процедуре банкротства его имущество стоимостью более 800 млн руб. вернули банку, а на принадлежащие экс-зампреду ЦБ ценные бумаги стоимостью более 500 млн руб. наложили арест.
Процедуру банкротства Корищенко по решению суда продлили до конца 2023 г. Следующий отчет финансового управляющего должника назначили на 18 декабря.