Обвиняемому в растрате экс-зампреду ЦБ Корищенко огласят приговор 19 сентября

Бывшему руководителю офшорных компаний Корищенко Максиму Пальчуну, который проходит по делу как соучастник преступления, на прениях сторон запросили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на девять лет. Также бизнесмена могут оштрафовать на 1 млн руб. Еще одним требованием обвинения было лишение права занимать руководящие должности в коммерческих структурах сроком на три года.