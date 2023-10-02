Россияне назвали Shamana лучшим певцом 2023 года
Треть россиян (33%) назвали лучшим певцом в этом году исполнителя Shamana (настоящее имя – Ярослав Дронов), следует из результатов опроса ВЦИОМ, посвященного выбору лучших музыкантов в РФ. Исследование опубликовано на сайте ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
В тройке лидеров также оказались Олег Газманов (11%), который был признан лучшим певцом 2022 г., и Николай Басков (10%). Еще 8% выбрали Сергея Лазарева, пятую строчку разделили Григорий Лепс и Филипп Киркоров — лучшими артистами их считают по 7% респондентов. 5% опрошенных остановили свой выбор на Льве Лещенко.
Уточняется, что чаще за Дронова отдавали свой голос женщины (35% против 29% среди мужчин) и представители старшего возраста (41-42% в возрастной группе старше 45 лет), а также жители Дальнего Востока и Урала (по 51% и 43%).
Лучшей певицей россияне признали Полину Гагарину (19%), которая возглавляла рейтинг и в прошлом году. За ней следует Лариса Долина с 11% голосов. Тройку лидеров замкнула Anna Asti (Анна Дзюба), за которую проголосовали 6% опрошенных. Валерия в этом году разделила четвертое место вместе с Пелагеей и Ириной Аллегровой, набрав по 5% голосов. Алла Пугачева была признана лучшей певицей эстрады (4%).
Ярослав Дронов – автор песен «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Исповедь» и др. 20 июля этого года Канада ввела санкции против артиста. Ограничения введены за «использование своего искусства» в поддержку спецоперации на Украине. 21 июля в Кремле сообщили, что «очень положительно» оценивают творчество Дронова.