Россияне назвали Shamana лучшим певцом 2023 года

Лучшей певицей россияне признали Полину Гагарину (19%), которая возглавляла рейтинг и в прошлом году. За ней следует Лариса Долина с 11% голосов. Тройку лидеров замкнула Anna Asti (Анна Дзюба), за которую проголосовали 6% опрошенных. Валерия в этом году разделила четвертое место вместе с Пелагеей и Ириной Аллегровой, набрав по 5% голосов. Алла Пугачева была признана лучшей певицей эстрады (4%).