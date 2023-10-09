Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2023»

Конкурс «Мисс Россия» проходит ежегодно при поддержке Минкультуры. Первый конкурс прошел в 1927 г. среди русских эмигранток, он проводился в течение 12 лет до начала Второй мировой войны. В России его начали проводить в 1993 г. Среди требований к участникам конкурса – возраст от 18 до 23 лет, отсутствие детей и брака, а также участие в благотворительных мероприятиях.