Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2023»
Обладательницей титула «Мисс Россия – 2023» стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, сообщается на сайте конкурса.
Победительница конкурса получила главный приз – корону, изготовленную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II, 1 млн руб. и возможность представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2023», финал которого пройдет в Сальвадоре 18 ноября.
Титул «Вице-мисс Россия – 2023» получила Елизавета Дудина из Тольятти, третье место заняла Любовь Хохолова из Якутии.
По информации на сайте конкурса, Голубева сейчас учится на пятом курсе Российской таможенной академии (РТА) на факультете таможенного дела и на втором курсе в Московском государственном институте культуры (МГИК) на факультете музыкального искусства. В 2021 г. она принимала участие в шоу «Голос-10».
Конкурс «Мисс Россия» проходит ежегодно при поддержке Минкультуры. Первый конкурс прошел в 1927 г. среди русских эмигранток, он проводился в течение 12 лет до начала Второй мировой войны. В России его начали проводить в 1993 г. Среди требований к участникам конкурса – возраст от 18 до 23 лет, отсутствие детей и брака, а также участие в благотворительных мероприятиях.
В начале августа завершился конкурс «Миссис Россия – 2023», победительницей которого стала 32-летняя Жанна Специальная. Она получила главный приз конкурса – поездку на Мальту. По информации организаторов конкурса, у Жанны четыре высших образования, она директор департамента продаж в IT-компании, воспитывает 3-летнюю дочь.