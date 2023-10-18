Модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи может измениться
Модель перехода из 9-го класса в 10-й и поступления в колледжи, скорее всего, изменится. Об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Всероссийской встрече с родителями.
Музаев назвал существующий механизм не отвечающим современным требованиям, так как «специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает».
«В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения СПО (среднего профессионального образования) по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», – подчеркнул глава Рособрнадзора.
При этом, по словам Музаева, выпускников школ в 2024 г. не ожидают серьезные изменения в ЕГЭ. Нововведения будут точечными, например, возможность изменить выбор по сдаче профильной или базовой математики уже после подачи документов на ЕГЭ, подача дистанционного заявления на экзамен, сокращение срока обработки результатов по информатике, перенос даты итогового сочинения с мая на апрель, уточнил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.