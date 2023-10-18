Модель перехода в 10-й класс и поступления в колледжи может измениться

«В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения СПО (среднего профессионального образования) по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», – подчеркнул глава Рособрнадзора.