Путин одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта

На 2024 г. Россия проведет несколько спортивных состязаний. В Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 г. пройдут «Игры будущего» – турнир, который предполагает совмещение киберспортивных и классических спортивных соревнований в разных дисциплинах. В нем примут участие более 2000 спортсменов из порядка 100 государств, они будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Призовой фонд составит $25 млн.