Путин одобрил идею объявления 2024 года Годом спорта
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей возобновление спортивных парадов на Красной площади и объявление 2024 г. Годом спорта. Об этом он сообщил в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми.
На осмотре презентации «Спорт-стране» с такими предложениями к Путину обратился глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
«Хорошо, хорошая идея», – ответил президент.
На 2024 г. Россия проведет несколько спортивных состязаний. В Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 г. пройдут «Игры будущего» – турнир, который предполагает совмещение киберспортивных и классических спортивных соревнований в разных дисциплинах. В нем примут участие более 2000 спортсменов из порядка 100 государств, они будут соревноваться в 16 гибридных дисциплинах. Призовой фонд составит $25 млн.
С 12 по 23 июня 2024 г. столица Татарстана примет «Игры БРИКС». В программу включили соревнования по 25 видам спорта. В них примут участие атлеты из 50 стран.
Комплексные международные соревнования «Игры Дружбы» с участием сильнейших спортсменов мира пройдут в сентябре 2024 г. в Москве. Состязания пройдут под эгидой Министерства спорта.