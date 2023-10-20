Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех пользователей портала с 28 октября. Об этом сообщает Минцифры РФ.
Теперь для входа в личный аккаунт на «Госуслугах» после введения логина и пароля понадобится дополнительный способ подтверждения. Речь идет об одноразовом коде из СМС, коде из специального приложения (ТОТР) или входе по биометрии. ТАСС со ссылкой на документ пишет, что соответствующее постановление уже утверждено кабмином.
«Двухфакторная аутентификация на “Госуслугах” необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных», – объяснили в Минцифры. По данным ведомства, такую функцию подключила уже почти половина пользователей портала – свыше 41 млн человек.
После вступления новых правил в силу зайти на «Госуслуги» без двухфакторной аутентификации можно будет только один раз, чтобы уточнить данные и выбрать способ дополнительной защиты. Последнее можно сделать в разделе «Безопасность», впоследствии вариант защиты можно будет поменять.
Если же пользователь не выберет способ дополнительного подтверждения входа, то при следующей попытке войти в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Воспользоваться «Госуслугами» не получится, пока человек не выберет один из них.
Ранее двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» была обязательной только для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись. Такое правило было введено с 1 октября.