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Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех

Ведомости

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех пользователей портала с 28 октября. Об этом сообщает Минцифры РФ. 

Теперь для входа в личный аккаунт на «Госуслугах» после введения логина и пароля понадобится дополнительный способ подтверждения. Речь идет об одноразовом коде из СМС, коде из специального приложения (ТОТР) или входе по биометрии. ТАСС со ссылкой на документ пишет, что соответствующее постановление уже утверждено кабмином.

«Двухфакторная аутентификация на “Госуслугах” необходима для повышения безопасности и усиления защиты персональных данных», – объяснили в Минцифры. По данным ведомства, такую функцию подключила уже почти половина пользователей портала – свыше 41 млн человек.

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После вступления новых правил в силу зайти на «Госуслуги» без двухфакторной аутентификации можно будет только один раз, чтобы уточнить данные и выбрать способ дополнительной защиты. Последнее можно сделать в разделе «Безопасность», впоследствии вариант защиты можно будет поменять. 

Если же пользователь не выберет способ дополнительного подтверждения входа, то при следующей попытке войти в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Воспользоваться «Госуслугами» не получится, пока человек не выберет один из них.

Ранее двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» была обязательной только для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись. Такое правило было введено с 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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