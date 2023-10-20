Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для всех

Теперь для входа в личный аккаунт на «Госуслугах» после введения логина и пароля понадобится дополнительный способ подтверждения. Речь идет об одноразовом коде из СМС, коде из специального приложения (ТОТР) или входе по биометрии. ТАСС со ссылкой на документ пишет, что соответствующее постановление уже утверждено кабмином.