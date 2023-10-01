Двухфакторная аутентификация на Госуслугах стала обязательной

«После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», – рассказали в пресс-службе.