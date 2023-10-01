Двухфакторная аутентификация на Госуслугах стала обязательной
С 1 октября двухфакторная аутентификация на Госуслугах становится обязательной для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись. Дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги получили более 35 млн человек, сообщила пресс-служба Минцифры.
Ведомство ввело дополнительное подтверждение для входа на портал с цельюповышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных, говорится в сообщили. По данным Минцифры, в ближайшее время правительство примет проект постановления о двухфакторной аутентификации.
«После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», – рассказали в пресс-службе.
Есть три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) и вход по биометрии. Дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги подключил уже каждый третий пользователь портала, или более 35 млн человек, добавили в Минцифры.
Ранее пресс-служба Минцифры сообщила, что ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 000 человек. К 11 августу второй фактор аутентификации подключили 22 млн (каждый пятый) пользователей «Госуслуг».