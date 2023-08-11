Двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» подключили 20% пользователей
Второй фактор аутентификации подключили 22 млн (каждый пятый) пользователей «Госуслуг», сообщила пресс-служба Минцифры.
В ведомстве уточнили, что ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 000 человек.
Двухфакторная аутентификация станет обязательной для входа на веб-версию «Госуслуг» и в заново установленные мобильные приложения с 1 октября 2023 г. Начиная с этой даты зайти в учетную запись без дополнительной защиты будет невозможно. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по СМС, одноразовый код из ТОТР-приложения, вход по биометрии.
Если пользователь хочет настроить подтверждение по СМС, но номер телефона, привязанный к аккаунту, уже недоступен, его можно сменить в ближайшем МФЦ.
В конце июля пользователям «Госуслуг» стала доступна оплата налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и НДФЛ. В июне Минцифры сообщило, что с 21 июля начнет выводить из эксплуатации отдельные сервисы «Госуслуг», спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг – low-code-инструмента, разработанного в 2022 г. Минцифры предупредило, что сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из «конструктора».