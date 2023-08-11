Двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» подключили 20% пользователей

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для входа на веб-версию «Госуслуг» и в заново установленные мобильные приложения с 1 октября 2023 г. Начиная с этой даты зайти в учетную запись без дополнительной защиты будет невозможно. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по СМС, одноразовый код из ТОТР-приложения, вход по биометрии.