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Общество

Во Франции задержали подростка, который планировал создать взрывчатку в школе

Ведомости

В Нормандии полиция арестовала старшеклассника сирийского происхождения, который планировал произвести взрывчатку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал BFMTV.

17-летнего подростка арестовали 20 октября после того, как он попытался пронести в сумке бутылку с соляной кислотой в школу города Ле Пети-Кевийи округа Руан. Директор учреждения, как отмечает телеканал, сообщил о двух произошедших ранее подобных инцидентах: 17 октября в школе взорвались две пластиковые бутылки, а 19 октября были обнаружены еще две емкости с химическим веществом. 

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Задержаны еще двое одноклассников подростка, расследование продолжается, уточнили BFMTV в прокуратуре Руана. По информации телеканала, старшеклассник сирийской национальности в период с 2020 по 2021 г. находился под наблюдением подразделения по предотвращению радикализации.

13 октября на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек чеченского происхождения, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». Известно, что молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. На фоне происходящего власти потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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