Во Франции задержали подростка, который планировал создать взрывчатку в школе
В Нормандии полиция арестовала старшеклассника сирийского происхождения, который планировал произвести взрывчатку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает телеканал BFMTV.
17-летнего подростка арестовали 20 октября после того, как он попытался пронести в сумке бутылку с соляной кислотой в школу города Ле Пети-Кевийи округа Руан. Директор учреждения, как отмечает телеканал, сообщил о двух произошедших ранее подобных инцидентах: 17 октября в школе взорвались две пластиковые бутылки, а 19 октября были обнаружены еще две емкости с химическим веществом.
Задержаны еще двое одноклассников подростка, расследование продолжается, уточнили BFMTV в прокуратуре Руана. По информации телеканала, старшеклассник сирийской национальности в период с 2020 по 2021 г. находился под наблюдением подразделения по предотвращению радикализации.
13 октября на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек чеченского происхождения, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». Известно, что молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. На фоне происходящего власти потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений страны.