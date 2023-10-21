Во Франции задержали подростка, который планировал создать взрывчатку в школе

13 октября на среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе на севере Франции напал с ножом неизвестный. В результате погиб учитель литературы, ранения получили три человека. По информации BFMTV, нападавшим оказался 20-летний молодой человек чеченского происхождения, который раньше учился в этой школе. При нападении он кричал «Аллах акбар». Известно, что молодой человек внесен в список предполагаемых радикалов МВД Франции. На фоне происходящего власти потребовали усилить охрану вокруг учебных заведений страны.