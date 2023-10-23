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Минздрав и ВОЗ договорились провести «совместные мероприятия» в России

Ведомости

Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных мероприятий на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.

«По ВОЗ <…> – мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации», – сказал он (цит. по ТАСС). 

По его словам, взаимодействие будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом и ВИЧ. Мурашко рассказал, что в центре обсуждения с Гебрейесусом находились «многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке», а также взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции. 

Днем 23 октября, находясь с рабочим визитом в Астане, где проходит международная конференция, посвященная 5-й годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, Мурашко встретился с Гебрейесусом, а также с руководителем европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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