Минздрав и ВОЗ договорились провести «совместные мероприятия» в России
Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении совместных мероприятий на территории России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом.
«По ВОЗ <…> – мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации», – сказал он (цит. по ТАСС).
По его словам, взаимодействие будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом и ВИЧ. Мурашко рассказал, что в центре обсуждения с Гебрейесусом находились «многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке», а также взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции.
Днем 23 октября, находясь с рабочим визитом в Астане, где проходит международная конференция, посвященная 5-й годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, Мурашко встретился с Гебрейесусом, а также с руководителем европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.