Минздрав и ВОЗ договорились провести «совместные мероприятия» в России

По его словам, взаимодействие будет касаться борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулезом и ВИЧ. Мурашко рассказал, что в центре обсуждения с Гебрейесусом находились «многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке», а также взаимодействие в рамках регуляторной политики по медицинской продукции.