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Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу правительства Северной Осетии

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы признал виновным бывшего председателя правительства Северной Осетии – Алании Сергея Такоева и других фигурантов дела в особо крупной растрате, сообщила Генпрокуратура.

Такоеву суд назначил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. Аналогичное наказание получил бывший министр республики по туризму и инвестполитике Алан Диамбеков.

По делу об особо крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) помимо Такоева и Диамбекова осуждены еще пять человек, все они признаны виновными. Экс-министр экономического развития Мадина Икаева и генеральный директор «Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева осуждены на шесть лет колонии со штрафом в 400 000 и 500 000 руб. соответственно, а председатель совета директоров предприятия Олег Габуев – на 6,6 года. Бывший министр госимущества Казбек Фидаров и экс-сотрудник министерства Заурбек Цогоев получили 6,5 года лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.

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Суд установил, что, будучи председателем правительства республики, с сентября 2012 г. по май 2014 г. при участии бывших министров и топ-менеджеров завода Такоев обеспечил заключение госконтракта на покупку по завышенной на 180 млн руб. стоимости у предприятия имущества под строительство технопарка. Экспертиза в ходе следствия показала, что реальная стоимость имущества на 2014 г. составила 66,1 млн руб.

Также суд удовлетворил гражданский иск министерства госимущества и земельных отношений о взыскании с осужденных 180 млн руб.

Об уголовном деле в отношении Такоева стало известно в августе 2021 г. Правительство республики он возглавлял с 2012 по 2015 г., до этого также работал в кабмине, был главой местного Нацбанка (в 2003 г.) и ректором Владикавказского института цивилизации (в 2006 г.). После ухода из правительства Такоев занимал пост гендиректора ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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