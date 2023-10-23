Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу правительства Северной Осетии
Лефортовский районный суд Москвы признал виновным бывшего председателя правительства Северной Осетии – Алании Сергея Такоева и других фигурантов дела в особо крупной растрате, сообщила Генпрокуратура.
Такоеву суд назначил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. Аналогичное наказание получил бывший министр республики по туризму и инвестполитике Алан Диамбеков.
По делу об особо крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) помимо Такоева и Диамбекова осуждены еще пять человек, все они признаны виновными. Экс-министр экономического развития Мадина Икаева и генеральный директор «Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева осуждены на шесть лет колонии со штрафом в 400 000 и 500 000 руб. соответственно, а председатель совета директоров предприятия Олег Габуев – на 6,6 года. Бывший министр госимущества Казбек Фидаров и экс-сотрудник министерства Заурбек Цогоев получили 6,5 года лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.
Суд установил, что, будучи председателем правительства республики, с сентября 2012 г. по май 2014 г. при участии бывших министров и топ-менеджеров завода Такоев обеспечил заключение госконтракта на покупку по завышенной на 180 млн руб. стоимости у предприятия имущества под строительство технопарка. Экспертиза в ходе следствия показала, что реальная стоимость имущества на 2014 г. составила 66,1 млн руб.
Также суд удовлетворил гражданский иск министерства госимущества и земельных отношений о взыскании с осужденных 180 млн руб.
Об уголовном деле в отношении Такоева стало известно в августе 2021 г. Правительство республики он возглавлял с 2012 по 2015 г., до этого также работал в кабмине, был главой местного Нацбанка (в 2003 г.) и ректором Владикавказского института цивилизации (в 2006 г.). После ухода из правительства Такоев занимал пост гендиректора ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт».