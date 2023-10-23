Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу правительства Северной Осетии

По делу об особо крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) помимо Такоева и Диамбекова осуждены еще пять человек, все они признаны виновными. Экс-министр экономического развития Мадина Икаева и генеральный директор «Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева осуждены на шесть лет колонии со штрафом в 400 000 и 500 000 руб. соответственно, а председатель совета директоров предприятия Олег Габуев – на 6,6 года. Бывший министр госимущества Казбек Фидаров и экс-сотрудник министерства Заурбек Цогоев получили 6,5 года лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.