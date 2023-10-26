Москалькова предложила новые семейные обстоятельства увольнения с военной службы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила считать основанием для увольнения с военной службы рождение в семье четвертого ребенка или тяжелое состояние супруги. Об этом она сообщила на межрегиональной конференции, посвященной социальной поддержке и реабилитационной помощи участникам спецоперации и их семьям.