Москалькова предложила новые семейные обстоятельства увольнения с военной службы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила считать основанием для увольнения с военной службы рождение в семье четвертого ребенка или тяжелое состояние супруги. Об этом она сообщила на межрегиональной конференции, посвященной социальной поддержке и реабилитационной помощи участникам спецоперации и их семьям.
«Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в специальной военной операции изменились семейные обстоятельства: появился четвертый ребенок в семье, тяжело заболела жена, он является единственным кормильцем в семье», – сказала она (цитата по ТАСС).
Москалькова подчеркнула, что сейчас в законодательстве нет оснований для увольнения с военной службы по новым семейным обстоятельствам. По ее словам, сейчас поступает большое количество обращений по этому вопросу.
Согласно действующему законодательству, сейчас военнослужащий подлежит увольнению по нескольким причинам, в том числе по достижении предельного возраста пребывания на службе, по истечении срока действия контракта, в связи с утратой доверия и др.