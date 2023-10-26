Мосэнерго: последствий возгорания на ТЭЦ-16 для потребителей нет
Возгорание произошло около 15:30 по мск. Его удалось ликвидировать к 16:20 по мск.
«Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась», – говорится в сообщении.
В «Мосэнерго» подчеркнули, что причины возгорания выясняются. Из-за происшествия электро- и теплоснабжение потребителей не нарушились, добавили в компании.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что на территории станции произошло факельное горение газопровода и возгорание в трех котлах.
ТЭЦ-16 находится в районе Хорошево-Мневники и была введена в эксплуатацию в 1955 г. Ее электрическая мощность составляет 651 MВт, а тепловая – 1408 Гкал/ч. По данным «Мосэнерго», ТЭЦ-16 обеспечивает электричеством и теплом свыше 1,5 млн человек на северо-западе столицы.