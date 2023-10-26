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Мосэнерго: последствий возгорания на ТЭЦ-16 для потребителей нет

Ведомости

В Москве после возгорания на ТЭЦ-16 в районе энергетического котла № 6 последствий для потребителей нет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Мосэнерго».

Возгорание произошло около 15:30 по мск. Его удалось ликвидировать к 16:20 по мск.

«Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась», – говорится в сообщении.

В «Мосэнерго» подчеркнули, что причины возгорания выясняются. Из-за происшествия электро- и теплоснабжение потребителей не нарушились, добавили в компании.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что на территории станции произошло факельное горение газопровода и возгорание в трех котлах.

ТЭЦ-16 находится в районе Хорошево-Мневники и была введена в эксплуатацию в 1955 г. Ее электрическая мощность составляет 651 MВт, а тепловая – 1408 Гкал/ч. По данным «Мосэнерго», ТЭЦ-16 обеспечивает электричеством и теплом свыше 1,5 млн человек на северо-западе столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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