Мосэнерго: последствий возгорания на ТЭЦ-16 для потребителей нет

ТЭЦ-16 находится в районе Хорошево-Мневники и была введена в эксплуатацию в 1955 г. Ее электрическая мощность составляет 651 MВт, а тепловая – 1408 Гкал/ч. По данным «Мосэнерго», ТЭЦ-16 обеспечивает электричеством и теплом свыше 1,5 млн человек на северо-западе столицы.