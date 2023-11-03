СМИ: организатор избиений прохожих в Петербурге задержан в Азербайджане
Турала Мамедова, подозреваемого в организации избиений прохожих в Санкт-Петербурге и объявленного ранее в международный розыск по запросу РФ, задержали в Азербайджане, сообщили «Известия» со ссылкой на азербайджанскую диаспору города.
Сейчас треш-блогер 2005 года рождения ожидает экстрадиции в Россию. Родители подозреваемого, как уточняется, принесли извинения всем жителям Санкт-Петербурга.
Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сообщалось, что сейчас видео из их Telegram-канала удалены. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих.
Вскоре было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), были задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, все они были арестованы. 28 октября СК сообщил, что Мамедов объявлен в международный розыск, ему заочно было предъявлено обвинение.