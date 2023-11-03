СМИ: организатор избиений прохожих в Петербурге задержан в Азербайджане

Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. Сообщалось, что сейчас видео из их Telegram-канала удалены. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на прохожих.