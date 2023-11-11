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Общество

На Украине сообщили о скоплении 2500 автомобилей на границе с Польшей

Ведомости

Около 2500 автомобилей скопились в очереди на польско-украинской границе на трех пунктах пропуска, сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Пробка в направлении Украины образовалась на фоне продолжающейся блокировки движения, которую организовали перевозчики, пишет УНН.

Сотни машин ожидали проезда утром 11 ноября, сообщил Демченко.

«В направлении выезда из Польши в Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям. Но фактически половина из них – на направлении пункта пропуска Ягодин» , – сказал он.

Почти 1000 машин выстроились в очереди на выезд в ЕС из Белоруссии

По его словам, более интенсивное движение идет по направлению пункта пропуска Краковец из Украины в Польшу.

Несколько десятков польских перевозчиков 6 ноября начали блокировать польско-украинские пограничные переходы, сообщала радиостанция RMF FM. До этого польские водители анонсировали проведение забастовок на границе. Поводом для акции, которая может продлится до конца года, перевозчики называли конкуренцию на фоне либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Президент Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацей Вронский заявил, что республика сейчас полностью уступила рынок перевозок Украине. По его мнению, власти должны были поддержать перевозчиков, потерявших источник дохода из-за сложившейся ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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