На Украине сообщили о скоплении 2500 автомобилей на границе с Польшей

«В направлении выезда из Польши в Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям. Но фактически половина из них – на направлении пункта пропуска Ягодин» , – сказал он.