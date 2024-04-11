СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье

По данным следствия, 7 апреля мужчина ранил двоих полицейских вблизи поселка Фряново после их требования провести осмотр в связи с информацией о возможном незаконном обороте наркотиков. В ответ на просьбу нападавший выстрелил в полицейских не менее шести раз, а затем скрылся. В результате один полицейский погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.