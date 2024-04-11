СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье
Жителю Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, по второй – до 15 лет.
Уточняется, что обвиняемый находится в розыске, он заочно арестован судом. Ранее сотрудники МВД России установили его личность. Полицейские разыскивают москвича Василия Бурякова 1990 г. р.
По данным следствия, 7 апреля мужчина ранил двоих полицейских вблизи поселка Фряново после их требования провести осмотр в связи с информацией о возможном незаконном обороте наркотиков. В ответ на просьбу нападавший выстрелил в полицейских не менее шести раз, а затем скрылся. В результате один полицейский погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.