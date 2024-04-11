Подозреваемый в нападении на полицейских задержан в Тверской области
Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье Николая Бурякова задержали на территории Тверской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Буряков рассказал, что прятался в лесу, там же оставил свой мотоцикл. На вопрос, признает ли он свою вину, он ответил: «Признаю, наверное».
В ближайшее время его доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
По данным следствия, 7 апреля Буряков ранил двоих полицейских вблизи поселка Фряново после их требования провести осмотр в связи с информацией о возможном незаконном обороте наркотиков. В ответ на просьбу нападавший выстрелил в полицейских не менее шести раз, а затем скрылся. В результате один полицейский погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Против Бурякова возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, по второй – до 15 лет.