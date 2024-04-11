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Подозреваемый в нападении на полицейских задержан в Тверской области

Ведомости

Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье Николая Бурякова задержали на территории Тверской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Буряков рассказал, что прятался в лесу, там же оставил свой мотоцикл. На вопрос, признает ли он свою вину, он ответил: «Признаю, наверное».

В ближайшее время его доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

По данным следствия, 7 апреля Буряков ранил двоих полицейских вблизи поселка Фряново после их требования провести осмотр в связи с информацией о возможном незаконном обороте наркотиков. В ответ на просьбу нападавший выстрелил в полицейских не менее шести раз, а затем скрылся. В результате один полицейский погиб на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Против Бурякова возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первой статье – до 20 лет лишения свободы, по второй – до 15 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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