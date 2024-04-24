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Краснов сообщил о возможности обратиться в прокуратуру через «Госуслуги»

Ведомости

С помощью сайта и мобильного приложения «Госуслуги» теперь можно подать обращение в органы прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, отвечая на вопрос сенаторов в Совете Федерации.

«Буквально вчера заработала система, и мы синхронизировали свои программы, поэтому через сайт "Госуслуг" тоже можно обратиться в органы прокуратуры», – сообщил Краснов (цитата по ТАСС).

Как убедился корреспондент «Ведомостей», с помощью сервиса можно подать обращение объемом до 9000 знаков на русском языке, с прикреплением документов и материалов в электронной форме. Отправить жалобу могут не только физические лица, но также индивидуальные предприниматели и организации – для этого им необходимо иметь соответствующую учетную запись на «Госуслугах». Также на сайте или в приложении граждане с постоянной или временной регистрацией могут записаться на прием в прокуратуру.

В начале марта пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что на портале «Госуслуги» заработал сервис «Электронная подача документов в суд», с помощью которого иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно отправить онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное – иметь подтвержденную учетную запись на портале. Пользователи могут обратиться во все суды общей юрисдикции по гражданским или административным делам, а также в Верховный суд РФ. Сервис поможет выбрать нужный орган госвласти, а также рассчитать и оплатить пошлину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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