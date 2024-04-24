Краснов сообщил о возможности обратиться в прокуратуру через «Госуслуги»

В начале марта пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что на портале «Госуслуги» заработал сервис «Электронная подача документов в суд», с помощью которого иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно отправить онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное – иметь подтвержденную учетную запись на портале. Пользователи могут обратиться во все суды общей юрисдикции по гражданским или административным делам, а также в Верховный суд РФ. Сервис поможет выбрать нужный орган госвласти, а также рассчитать и оплатить пошлину.