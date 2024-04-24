Краснов сообщил о возможности обратиться в прокуратуру через «Госуслуги»
С помощью сайта и мобильного приложения «Госуслуги» теперь можно подать обращение в органы прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, отвечая на вопрос сенаторов в Совете Федерации.
«Буквально вчера заработала система, и мы синхронизировали свои программы, поэтому через сайт "Госуслуг" тоже можно обратиться в органы прокуратуры», – сообщил Краснов (цитата по ТАСС).
Как убедился корреспондент «Ведомостей», с помощью сервиса можно подать обращение объемом до 9000 знаков на русском языке, с прикреплением документов и материалов в электронной форме. Отправить жалобу могут не только физические лица, но также индивидуальные предприниматели и организации – для этого им необходимо иметь соответствующую учетную запись на «Госуслугах». Также на сайте или в приложении граждане с постоянной или временной регистрацией могут записаться на прием в прокуратуру.
В начале марта пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что на портале «Госуслуги» заработал сервис «Электронная подача документов в суд», с помощью которого иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно отправить онлайн. Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное – иметь подтвержденную учетную запись на портале. Пользователи могут обратиться во все суды общей юрисдикции по гражданским или административным делам, а также в Верховный суд РФ. Сервис поможет выбрать нужный орган госвласти, а также рассчитать и оплатить пошлину.